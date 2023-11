La mega buca in via Mentana: un "cratere" di 15 centimetri

Ci arriva da parte di Ricardo una segnalazione per una buca, un piccolo cratere di 15 centimetri, in via Mentana a Como. Si trova nei pressi della scuola guida e ha creato più volte disagi. Proprio il nostro lettore mentre tornava a casa dopo il lavoro lo scorso 26 novembre ha avuto problemi a una gomma dopo essere "caduto" dentro la buca. "E adesso chi mi paga la riparazione e soprattutto i disagi che questo comporta? È troppo chiedere la sistemazione al Comune? Grazie".