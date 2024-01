Da Albate a Como centro, la Marcia per la Pece attraverserà mezza città: le strade chiuse

Un grande corteo sfilerà attraverso mezza città il 13 gennaio. E' Marcia per la Pace, organizzata da diverse associazioni del territorio, tra le quali il Coordinamento Comasco per la Pace, Caritas, Interfedi, Acli, Arci, Como senza Frontiere. In occasione della manifestazione il Comune di Como ha istituito una serie di obblighi e divieti relativi alla viabilità

E' istituito il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli destinati al servizio delle persone invalide e quelli adibiti al trasporto pubblico locale dalle ore 9.30 alle ore 12. Tale divieto è limitato al tempo strettamente necessario per il passaggio del corteo (massimo 5 minuti) lungo il seguente percorso: piazza del Tricolore (Albate), via Canturina, via Muggiò, via Donatori di Sangue, via Turati, via Napoleona (marciapiede), via Castellini, piazzale Monte Santo, via Leoni, via Dei Mille, via Alciato, piazza S. Rocco, via Milano, piazza Vittoria. Tuttavia, dovrà essere sempre garantito il transito ai mezzi di soccorso e pronto intervento in servizio di emergenza.

Rispettando il transito consentito sul marciapiede lungo via Napoleona e compatibilmente con il numero dei partecipanti, il corteo dovrà svolgersi lungo il marciapiede o il percorso pedonale, evitando l'interruzione del traffico veicolare. L'organizzazione si è impegnata a garantire la presenza di 15 persone incaricate di collaborare con il comando di polizia locale nella gestione viabilistica della manifestazione.

In deroga ai divieti esistenti, e purché non arrechi pericolo o intralcio alla circolazione veicolare, un veicolo attrezzato con altoparlanti (di cui verranno comunicate la tipologia e la targa al comando della polizia locale) potrà seguire la manifestazione. Tuttavia, tale deroga non è valida per via Napoleona.