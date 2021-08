Como, scendono in piazza gli attivisti a favore dell'ambiente e degli animali

Il 31 agosto e il 1°settembre attivisti e attiviste di diversi comuni italiani scenderanno in strada e nelle piazze per prendere parte ad una due giorni di mobilitazione globale che coinvolgerà oltre 100 città in tutto il mondo. Questo l’evento di lancio della campagna Plant Based Treaty, un’iniziativa popolare che mira a mettere i sistemi alimentari in prima linea nella lotta contro la crisi climatica (Plant Based Treaty - Il Trattato COMO-2). A Como la manifestazione è prevista il 31 agosto alle ore 19.30 in piazza Cavour.

Gli attivisti manifesteranno per chiedere alle istituzioni locali di supportare Plant Based Treaty e contribuire a fermare il diffuso degrado degli ecosistemi causato dall'industria zootecnica promuovendo la trasformazione dell’attuale sistema di produzione alimentare in un sistema eco-sostenibile e giusto per ogni specie vivente. Non a caso a Como l'iniziativa è promossa dal gruppo Animal Save, che si batte, tra le altre cose, per i diritti degli animali legati all'ambiente. Scrivono:

"In questo particolare momento storico, nel mezzo di una pandemia globale di origine zoonotica, si rende quanto mai necessario aprire e sviluppare un dibattito su questi temi, che coinvolga l’opinione pubblica, le istituzioni competenti e tutti i soggetti economici in campo. Cerchiamo di farlo proprio partendo da quello che consideriamo essere il nodo cruciale della questione: il modo in cui trattiamo gli animali e come viene prodotto il cibo che ogni giorno mettiamo in tavola.

Non stiamo vivendo solo una crisi sanitaria, ma anche una crisi sociale, economica, ecologica e climatica. Queste crisi, che conosciamo così bene nelle loro spietate manifestazioni, sono strettamente interconnesse: sintomo evidente di un sistema produttivo ed economico malfunzionante, che sta mostrando tutte le proprie contraddizioni e i propri limiti".