Como e Lombardia in zona arancione da lunedì 12 aprile

Como e la Lombardia tornano, come atteso, in zona arancione. Questa la decisione della cabina di regia che dovrà essere validata oggi alle 15 dal Comitato tecnico scientifico. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sarà firmata in serata per entrare in vigore a partire da lunedì 12 aprile.

Raprono i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Sono di nuovo liberi gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Tornano in presenza le seconde e terze medie. Riapre anche il mercato lungo le mura. Ancora al palo, invece, bar e ristoranti. Qui tutte le regole per la zona arancione.