Il Lido di Villa Olmo in gara per diventare Best Beach 2020: ecco come votarlo

Il lido di Villa Olmo è uno dei candidati delle Best Beach 2020, la quinta edizione del concorso per eleggere la migliore spiaggia italiana, organozzato da Mondo Balneare.

A questo link potrete dare la vostra preferenza e aiutare il lido comasco a guadagnare posizioni e perchè no, a vincere la competizione. Ecco la descrizione con cui viene presentato il lido, correlata anche da un video di due minuti, dove si può ammirare in tutto il suo splendore. In questa strana estate 2020, sarebbe bello un piccolo riconoscimento per la bellezza di questo lido.

Per votare sarà sufficiente cliccare sul pulsante del “like” presente nella pagina di ogni stabilimento candidato. Le votazioni resteranno aperte fino alle ore 12.00 di domenica 6 settembre 2020.

