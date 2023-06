Una mamma di Como chiede aiuto per la figlia: "È possibile, a 9 anni, preoccuparsi di non apparire grassa?"

Un'epoca difficile per i bambini e gli adolescenti ma anche per i genitori che si trovano spesso spiazzati davanti a nuove problematiche dettate dall'evolversi (o involversi) della società. Ci manda questa lettera aperta piena di spunti di riflessione una mamma di Como. Per ovvi motivi e per non rendere riconoscibile la figlia minorenne preferisce rimanere anonima. Questa madre tocca tematiche davvero spinose e chiede consigli a chi potrebbe trovarsi nella sua situazione.

Lettera di una madre: "Se oggi il problema sono i vestiti, domani il problema quale sarà?"

"Buongiorno,

scrivo alla vostra redazione sperando di fare un appello ai vostri lettori. Anzi, gli appelli in realtà sono 2, ma strettamente legati tra loro. Sono la madre di una bimba di 9 anni, che da qualche tempo si preoccupa molto del suo aspetto estetico.

Una attenzione, quella verso il suo aspetto, che temo possa andare oltre la semplice vanità. Il campanello d'allarme è il suo rifiuto categorico ad indossare degli abiti che, a suo dire, la fanno sembrare grassa.

È possibile, a 9 anni, preoccuparsi di non apparire grassa? Se oggi il problema sono i vestiti, domani il problema quale sarà?

Scrivo a voi in cerca d'aiuto.

Se si vuole uscire a mangiare una buona pizza basta consultare Tripadvisor ed ecco a te la scelta: mille recensioni e opinioni sulle quali fare le proprie considerazioni.

Se si cerca uno psicologo, o altre mille figure professionali - specialmente in ambito sanitario- bisogna andare a tentoni: sborsare 100 euro a seduta e scoprire poi, con 500 euro in meno in tasca, che è stato un buco nell'acqua. E via che si riparte altrove.

Sono qui per fare il seguente appello, per me e per chiunque dovesse - oggi o domani - trovarsi in una situazione così delicata e in completo disorientamento: a chi rivolgersi? C'è qualcuno là fuori che possa consigliarmi in base alla propria esperienza?

So bene che il rapporto paziente-psicologo è costituito in buona parte dalla chimica che si instaura tra le parti, e quindi molto personale, ma in questo caso specifico, in cui il paziente è un bambino, chi potete consigliare in base alle vostre esperienze?

È di vitale importanza sensibilizzare ragazzi e le famiglie sui nuovi pericoli germogliati da quest'epoca digitale che ci espone a tutti e a tutto. Se ne deve parlare in casa e se ne deve parlare nelle scuole. Chiediamo allo Stato e all'ente scolastico di non sottovalutare la questione, il momento di parlarne è ora, adesso. Affrontiamo la questione, per aiutare i forse 3 ragazzi in difficoltà oggi, e prevenirne i 300 in difficoltà domani.

Una mamma di Como ".