Lavori per il nuovo Cup di via Napoleona: casse e Punto prelievi chiusi per un giorno

La prossima settimana iniziano i lavori di ristrutturazione dello spazio che ospita il Cup e il Punto Prelievi nella Casa di Comunità Napoleona a Como. Per liberare l’area, pertanto, e consentire l’avvio del cantiere, nella giornata di venerdì 8 luglio, gli sportelli del Cup chiuderanno alle ore 12. Per l’accesso alle visite già prenotate nulla cambia; il cittadino, che sarà contattato dal personale per la gestione amministrativa della pratica, potrà infatti recarsi direttamente all’ambulatorio; in alternativa è sempre possibile presentarsi alle casse Cup anche nei giorni antecedenti l’appuntamento.

Per consentire lo spostamento nella sede temporanea - identificata nel Padiglione Negretti - gli sportelli del Cup e il Punto Prelievi sabato 9 luglio saranno chiusi e riapriranno lunedì 11 luglio. Con l’occasione si ricorda che per l’accesso al Punto Prelievi di via Napoleona è obbligatoria e necessaria la prenotazione che va effettuata chiamando il numero 031/585 5308 il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12.30 oppure online attraverso il servizio Zero Coda https://asst-lariana.zerocoda. it/ o attraverso il portale di Regione Lombardia https://prenotasalute.regione. lombardia.it/prenotaonline/

Apposita segnaletica sarà posizionata nei prossimi giorni per informare i cittadini del trasferimento del Cup e del Punto Prelievi e della nuova sede.

Per quanto riguarda l’intervento di ristrutturazione, nel corso della prossima settimana inizieranno i rilievi dell’area e l’allestimento del cantiere. Il cronoprogramma prevede sei mesi di lavori. Il finanziamento complessivo ammonta a 700mila euro ed è stato stanziato da Regione Lombardia.