I turisti inglesi pazzi per la 'sorellina del lago di Como', un luogo "altrettanto bello e molto più economico"

La sorellina di Como è un posto "molto sottovalutato" e anche molto più economico del Como Lake. Il messaggio della rivista inglese di settore Metro è molto chiaro: si cerca un'alternativa al nostro lago e forse l'hanno trovata.

Già qualche anno fa il The Times britannico aveva provato a parlare di questa destinazione turistica come alternativa all'ormai gettonatissimo lago di Como. E nuovamente solo qualche giorno fa è partita in attacco questa rivista con un titolo che non lascia spazio al dubbio:

"La sorella minore del Lago di Como è il luogo “più sottovalutato” da visitare in Italia con voli da 27 sterline".Parliamo del Lago d'Orta. Nell'articolo la giornalista paragona le due destinazioni.

"Il Lago d'Orta, scrive, è la sorella minore del Lago di Como ed è spesso trascurato per le destinazioni più famose, ma essendo un luogo più piccolo, è molto più economico e più facile da esplorare in un breve periodo di tempo". Comodissimo anche arrivarci: a circa un'ora di macchina dall'aeroporto di Milano, situato in Piemonte, nel nord Italia, una regione del paese che confina con Francia e Svizzera. La zona è nota per la sua cucina e i suoi vini sofisticati, il che significa che mangerai e berrai molto bene durante una visita qui.

Al momento il Como Lake sembra non avere rivali ma in realtà qualcosa si muove e, specialmente per i turisti non amanti del lusso estremo e per chi non vuole spendere un patrimonio, il lago d'Orta sembra essere la soluzione.

Gli inglesi stanno promuovendo questa nuova destinazione, ma il brand Como Lake tiene banco. Almeno per adesso, questo nome serve ancora da richiamo, anche quando si vuole sponsorizzare un altro lago.