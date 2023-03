Il cuoco più piccolo del mondo arriva all'Hilton Como Lake

Lo chef più piccolo del mondo arriva in Italia all'Hilton Como Lake. Una cena spettacolo che utilizza una tecnologia 3D all’avanguardia che permetterà di seguire passo dopo passo “Le Petit Chef” fino all’impiattamento. È in tutto e per tutto una cena spettacolo dove si fondono teatro, cucina e innovazione: il vostro piatto sarà lo scenario dove il piccolo cuoco impiatterà, dopo averle preparate, le pietanze. Uno show tecnologico dove qualcosa di avvincente e straordinario avviene proprio sotto i vostri occhi.

I Menú a disposizione saranno: Le Petit Chef Menú, Le Petit Junior Chef, Le Petit Chef Vegetarian. Perché oltre allo spettacolo indescrivibile e unico al mondo poi si mangia davvero (e anche molto bene!).

Lo spettacolo nel vostro piatto

Le Petit Chef, come spiegano nel sito ufficiale, è alto solo 6 centimetri e non crescerà più. È nato in Belgio nel mese di Aprile 2015 nello studio di Skullmapping. Utilizzando le loro profonde conoscenze artistiche insieme ad una tecnologia di ultima generazione chiamata 3D Projection Mapping, Skullmapping racconta storie con incredibili effetti visivi che faranno vivere un viaggio culinario senza precedenti, immersivo e coinvolgente proprio sul vostro tavolo. Allo show vengono abbinati specifici temi musicali con un succulento e squisito menù a cinque portate.

Cena Spettacolo

Sono disponibili due turni cena: 18:30 e 21:00. Lo spettacolo avrà una durata totale di circa un’ora e mezza. Richiediamo ai gentili ospiti di presentarsi 30 minuti prima dell’orario di inizio.

Tutti i commensali siederanno ad un unico tavolo sociale. Il tavolo accoglie fino ad un massimo di 20 ospiti.

Accesso disabili

Il ristorante è accessibile con sedia a rotelle ma preghiamo i gentili ospiti di notare che l’altezza del nostro tavolo sociale è di 85cm.

Per tutte le informazioni fate riferimento al sito ufficiale dell'evento all'Hilton Como Lake.