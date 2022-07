Villa Olmo, via le transenne: il parco riapre al pubblico

Era stato chiuso al pubblico circa un mese fa, lunedì 6 giugno, ma da oggi 4 luglio il parco Villa Olmo, come da programmi, riapre al pubblico.

Le transenne erano state messe per permettere l'organizzazione del matrimonio vip dell'anno del magnate inglese Alan Howard. Un evento privato e blindatissimo in cui si è esibita anche la pop star Lady Gaga. L'ingresso era stato impedito al pubblico dal cancello principale mentre inizialmente era rimasto aperto un corridoio lungo la porzione accessibile fronte lago. Senza dubbio una grande pubblicità a livello mondiale per il Lago di Como anche se non sono mancate polemiche e lamentele da parte dei cittadini anche per il lungo periodo che ha visto Villa Olmo off limits. Non sembrerebbero previsti altri eventi del genere per tutta l'estate quindi i comaschi e i numerosi turisti potranno tranquillamente godersi la splendida location sul lago.