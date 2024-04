Il turista con la tenda vista lago infrascata sulla passeggiata di Villa Olmo

Di qualche giorno fa la dichiarazione del sindaco di Como Alessando Rapinese al Times dove ha paventato la possibilità di introdurre una tassa di soggiorno per evitare il sovraffollamento turistico. L'idea ha diviso in due i comaschi, chi favorevole e chi contrario. In questo caso però non ci sono dubbi con il fatto che qualcuno esagera nel non rispettare le regole anche del minimo decoro e rispetto.

La segnalazione ci arriva questa mattina 18 aprile da una nostra lettrice. "Buongiorno in questo momento (8 del mattino, ndr) sulla passeggiata Villa Olmo di fronte a Villa Saporiti: ho già avvisato la polizia locale. Se questo è turismo è uno schifo totale!".