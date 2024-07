"Ho vissuto una giornata da turista": il racconto di una cittadina di Como

Un racconto il cui intento non era certo quello di una sterile polemica, ma di una riflessione. Forse chi a Como non si rende pienamente conto di come potrebbe trascorrere la giornata di un turista ma la visita di alcuni amici dall'Umbria hanno fatto immedesimare Paola che ha scritto come è andata in un post Sei di Como se- Gruppo. Scrive:

"Buonasera, so che qualcuno agguerrito dirà che sono la solita che fa polemica, oggi dissentire è un gran difetto. Comunque ho vissuto una giornata da turista grazie alla visita veloce di amici umbri. Abbiamo cenato domenica sera, a Brunate, serata incantevole, poi proponiamo di andare a Como in funicolare. Nessun punto vendita e la macchinetta automatica non funziona, sembra all'ordine del giorno, quindi un'attenta di fine turno ci permette di salire, dispiaciuta e rassegnata per il disguido. Arrivati a Como, percorriamo una disordinata passeggiata che dal chiosco in poi è completamente buia. Un susseguirsi di salti di livello con spigolosi e alti gradoni. Meno male che siamo abili al superamento ostacoli. Entriamo in centro e qui grazie al cielo la bella Como si fa onore. Torniamo a riva per un gelato, ma assurdo, c'era una lunga fila. Torniamo al buio verso la funicolare, la diga abbaglia tanto da non intravedere la sua opera al culmine. Prendiamo la funi ringraziando che ora lo spettacolo è assicurato, peccato che tutte le piante oscurano il panorama. Insomma, abbiamo ancora tanta strada da fare per definirci turistica. Ah ci scappava, toilette funi indecenti".

Il post ha creato, nonostante la premessa, molte polemiche e c'è chi la invita a cambiare città se non le piace ma tanti hanno capito il senso di questo racconto, che serviva solo a immedesimarsi nei turisti, che per molti comaschi sono essenziali per il lavoro, e cercare di migliorare delle criticità. "Al momento, risponde un utente, siamo solo fortunati di avere il lago, che è meraviglioso, di qualche villa e il centro storico. Ma non abbiamo saputo aggiungere altro".