Como, i divieti (e le tragedie) non bastano: continuano i tuffi nel lago

Due ragazzi di 17 anni sono morti negli ultimi dieci giorni dopo essersi tuffati nel lago. Eppure nonostante cartelli di divieto ben visibili e anche i controlli della polizia Locale molte sono le mail arrivate in redazione per segnalarci che tanti ragazzi nella giornata di ieri 4 giugno hanno continuato a tuffarsi anche dove non è consentito. Alcuni sono stati multati ma tutto il giorno nella zona tra viale Geno e il Tempo Voltiano, non lontano da dove hanno perso la vita i due giovani, c'è stato chi ha deciso di fregarsene e tuffarsi nel lago.