I turisti danno vita al nuovo campeggio fronte lago al Tempio Voltiano: "Meglio di un 5 stelle"

Metti una domenica mattina come oggi 30 giugno quando un nostro lettore, che ci ha inviato foto e video, decide di fare una passeggiata presto per godersi la pace e la bellezza del lago negli orari in cui è meno frequentato.

E così si è trovato davanti una sorta di campeggio (chiaramente abusivo) con non una ma ben due tende vista lago, sul prato nei pressi del Tempio Voltiano a Como. Incuranti delle regole i campeggiatori si sono attrezzati con ogni comfort per passare la notte, chissà forse anche più di una data la bellezza del luogo. "Vi mando le foto del nuovo hotel 5 stelle lusso a Tempio Voltiano", ci scrive chi ha fatto la segnalazione con una amara ironia.