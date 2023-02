L'Istituto di Como che porta a scuola gli studenti dal Canton Ticino

L'istruzione all'italiana è spesso vista come eccellenze in Europa e in tutto il mondo.

Diverse famiglie, italiane e svizzere, residenti tra il Mendrisiotto e il Luganese desiderano offrire per i propri figli una formazione scolastica secondo il modello e gli standard qualitativi italiani. In questa direzione il Pontificio Collegio Gallio di Como, sempre più la scuola di riferimento per la Provincia di Como, ogni anno accoglie studenti dalla vicina Svizzera.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie residenti in Canton Ticino la scuola ha programmato un servizio di trasporto dedicato da una parte all’altra del confine. I dettagli riguardo il punto di raccolta degli studenti sono in questi giorni allo studio della direzione generale.

L’offerta del trasporto scolastico in pullman completa una dimensione internazionale che sempre è nel DNA del Gallio e dei chierici regolari di Somasca e del suo fondatore San Girolamo Emiliani. Basta ricordare che ancora oggi i somaschi sono presenti e gestiscono scuole in Europa (Italia, Polonia, Albania, Romania, Spagna), nelle Americhe (Stati Uniti, Brasile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico), in Africa (Mozambico e Nigeria) e in Asia (Filippine, India, Indonesia, Vietnam).

Tra gli allievi dei somaschi si ricordano Alessandro Manzoni che studiò a Merate e anche in Canton Ticino, a Lugano, i santi Luigi Guanella e Giovanni Battista Scalabrini e il cardinale Oscar Cantoni (vescovo di Como) allievi proprio del Pontificio Collegio Gallio di Como.



Su misura per gli studenti dal Canton Ticino

Proprio per favorire la permeabilità del confine tra studenti italiani e svizzeri e in seguito lavoratori italiani in Svizzera e viceversa, la scuola di Como ha introdotto da tempo l’insegnamento extracurriculare della lingua tedesca con docente madrelingua. I corsi di tedesco sono disponibili dalle elementari al liceo. La possibilità si affianca all’insegnamento dell’inglese e dello spagnolo già nel programma didattico. La lingua inglese, in particolare, è presente nell’insegnamento delle discipline di storia, scienze, matematica e fisica, e con il raggiungimento della certificazione linguistica di livello C1/ C2.



Ma non è tutto. Il Gallio ha stretto accordi con scuole statunitensi per sostenere un unico esame di Stato (maturità) ma ottenere un doppio diploma italiano e americano.

Il diploma del liceo quadriennale, conseguito al Pontificio Collegio Gallio, è insomma riconosciuto in tutto il mondo e vale doppio.