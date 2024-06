Ora è ufficiale, il Como potrà iniziare il campionato di serie A al Bentegodi di Verona

Come avevamo anticipato nelle scorse settimane, il Como giocherà le sue partite casalinghe al Bentegodi. L'ufficialità è arrivata ieri dal Comune di Verona che ha accolto la richiesta della società Como 1907 e di Palazzo Cernezzi. Dunque, in attesa dei lavori di adeguamento del Sinigaglia per l'adeguamento ai criteri infrastrutturali richiesti dalla Serie A, gli azzurri giocheranno le prime partite casalinghe del campionato in trasferta a Verona. Difficile infatti pensare che il cantiere per aumentare la capienza, atta a ottenere almeno la deroga di un anno, possa concludersi prima dell'inizio del campionato. Più facile che accada tra settembre e ottobre, sempre che tutto fili liscio. Intanto resta vivo l'interesse per il progetto della società per il nuovo stadio da sogno in riva al lago di Como