Inaugurata la prima Popup Sport Zone di Como al Parco di via Segantini

È stata un successo, questa mattina 14 dicembre, la cerimonia di inaugurazione della prima Popup Sport Zone di Como, realizzata al Parco di via Segantini. La città lombarda è infatti una delle 10 località italiane selezionate nell’ambito dell’apposito progetto, promosso da ASC Attività Sportive Confederate, con il contributo del Dipartimento per lo Sport.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di un testimonial d’eccezione, il campione olimpico Maurizio Damilano, che ha partecipato anche alla conferenza stampa di presentazione del progetto, alla quale hanno preso parte il sindaco di Como, Alessandro Rapinese; l’assessore comunale a Verde, Parchi e Giardini, Chiara Bodero Maccabeo; il referente del settore Sport del Comune, Bruno Sorrentino; la presidente provincia e di ASC Como, Valentina Signorello.

In particolare è stato posto in evidenza che gli obiettivi delle Popup Sport Zone, realizzate con l’intervento finanziario e progettuale di ASC, sono quelli di migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuendo a generare modelli urbani sostenibili e favorendo la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute. Le Popup Sport Zone sono infatti aree attrezzate all’aperto, provviste anche di dotazioni dedicate ai diversamente abili e dunque accessibili da tutti, gratuitamente e in qualsiasi momento della giornata.

La mattinata dedicata alla presentazione del nuovo spazio realizzato a Como si è poi conclusa con il taglio del nastro, tra gli applausi dei tanti cittadini presenti, che potranno immediatamente usufruire della nuovissima e funzionale Popup Sport Zone.