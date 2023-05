Il gruppo di Como in cammino per sette giorni e 196 chilometri: "Camminare è una medicina"

Sette giorni di cammino, di cui quattro sotto la pioggia, e 196 chilometri percorsi lungo la Francigena del Sud, il tratto tra Brindisi e Santa Maria di Leuca. I sedici partecipanti sono rientrati nei giorni scorsi e stanno già pensando al prossimo viaggio, il Cammino Materano, tra Bari e Matera, 170 chilometri. “La fantastica carovana” così il gruppo è stato rinominato, vede alla guida Maria Grazia Curioni, educatrice professionale del Dipartimento di salute mentale e dipendenze di Asst Lariana al Centro Diurno di Como. In questo viaggio è stata accompagnata da Carmela Simonetta, educatrice anche lei del dipartimento di salute mentale e dipendenze di Asst Lariana al Centro Psico Sociale di Longone al Segrino. Insieme ad otto volontari delle associazioni “Oltre il Giardino”, “La Mongolfiera”, “Angela e Maria di Lezzeno” accompagnato sei pazienti. Il gruppo è partito da Como il 26 aprile e dopo l’arrivo a Santa Maria di Leuca il 3 maggio, è rientrato il 4 maggio.

“Nonostante l’acqua che ci ha accompagnato per più della metà del viaggio è stata una bellissima esperienza - osserva Maria Grazia Curioni - Siamo stati accolti ovunque con gentilezza e premura; a Lecce siamo stati coccolati da don Gerardo con una cena a base di orecchiette e una colazione con i pasticciotti, a Cannole siamo stati ospiti del signor Fabio e a Tricase della signora Maria Grazia. Anche in quest’occasione abbiamo condiviso fatiche, pensieri e insieme ci siamo reciprocamente aiutati ed incoraggiati ad affrontare le difficoltà”. Il gruppo dei camminatori si è costituito nell’autunno del 2021 con l’organizzazione dei primi allenamenti al lago del Segrino e a maggio 2022 ha affrontato il primo viaggio percorrendo la Francigena nel tratto tra Lucca e Siena. “Camminare è una medicina - conclude Maria Grazia Curioni - E’ un’attività che non costa nulla e genera salute”. E’ possibile seguire il gruppo e i suoi cammini su Instagram cercando il profilo franc­_igena