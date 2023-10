Partenza del Giro di Lombardia da piazza Cavour: le strade chiuse e la viabilità a Como

La 117ma edizione de Il Lombardia, ultima Classica Monumento dell’anno, si correrà il 7 ottobre con partenza da Como e arrivo a Bergamo al termine di 238 km per oltre 4400 metri di dislivello.

Questo il percorso in città come indicato dalla polizia Locale:

Via Plinio

piazza Duomo

via Vittorio Emanuele II

via Indipendenza

via Bertinelli

via Sauro

viale Battisti

piazza Vittoria

via Milano

piazzale San Rocco

via Napoleona

piazzale Camerlata

via Pasquale Paoli (primo tratto in contromano)

via Clemente XIII

via Scalabrini (fino al confine con il comune di Casnate con Bernate)

Le strade verranno chiuse con congruo anticipo. E verranno riaperte dopo il passaggio del fine corsa (circa 10.45 su territorio comunale) compatibilmente con il ripristino delle condizioni di sicurezza della manifestazione.

Divieto di circolazione: per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti, per tutti i veicoli lungo le strade e piazze interessate dal percorso.

Trasporto pubblico locale: le corse del TPL interessate dal percorso gara subiranno variazioni. Informati presso l’agenzia di riferimento.

Maggiori dettagli su divieti di sosta e altro verranno resi noti nei prossimi giorni.