Como, foto e selfie: l'albero di Natale piace

L'albero è stato installato ieri, 2 dicembre 2022, in piazza Duomo a Como. Dopo le polemiche, prima per il bando andato deserto e poi per l'originalità del nuovo albero (sponsorizzato dall'azienda energetica Acinque e dalla ditta torinese di caffè Oropuro) oggi possiamo dire che l'albero di Natale di Como piace. Grazie anche al tunnel, che consente di attraversarlo, sono tantissimi i turisti che si fermano a fare foto e selfie. La nuova installazione (alta 15 metri) segna un punto a favore di questo Natale a Como. Idea senz'altro originale e distintiva.