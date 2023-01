Fontana di Camerlata: "Il deperimento del verde è causato dal clima anomalo"

ll Comune di Como informa che la situazione del verde della Fontana di Camerlata deriva dall’anomalo andamento climatico della scorsa estate che ha causato – non solo a Como – il deperimento del verde, sia orizzontale che verticale, favorendo lo sviluppo delle piante infestanti. La situazione è all’attenzione dell’Ufficio Parchi e Giardini già dallo scorso novembre. I lavori di ripristino del verde e del ghiaietto, partendo da un efficace diserbo delle infestanti non compatibile con le temperature invernali, sono già stati calendarizzati per l’inizio della stagione primaverile (metà marzo) e verranno eseguiti all’interno dell’appalto Global verde.