La lunga fila sotto i portici a Como per una fetta di pizza

Taglio del nastro per l'antica Pizzeria da Michele, quella che originariamente a Napoli offre solo margherita e marinara, e che ha aperto a Como in via Giocondo Albertolli 5. L'inaugurazione è stata venerdì sera, 1° marzo, quando a partire dalle 19 fino a esaurimento impasto hanno offerto agli avventori la margherita a ruota di carro, loro specialità. Questo anche perché a Como è la 50° sede.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco svelato il perché della lunga fila sotto i portici, fotografata dal nostro lettore: "Non voglio offendere nessuno sia chiaro, abito poco fuori Como e sono nato in provincia. Ma quando venerdì mi sono trovato in zona centro e ho visto tutta quella gente sono rimasto sbalordito, poi ho capito che era per la pizza". Qualche momento di ressa c'è stato, specie all'inizio perché la gente era davvero tanta.

Como (quasi) come Milano dove lo scorso 6 ottobre un bagno di folla ha accolto l'apertura di un altro must made in Napoli: "Con mollica o senza", il primo punto vendita meneghino di Donato De Caprio, il salumiere titoker diventato un vero e proprio fenomeno sui social grazie ai video in cui si riprende mentre prepara i suoi panini - chiaramente "con mollica o senza" - nel negozio di Napoli. In quell'occasione più di cinquecento persone si sono affollate fuori dal negozio di piazza Diaz attendendo l'inaugurazione.