Como, la fiera di Sant'Abbondio rimandata per il maltempo

A causa delle condizioni meteo previste per domani 30 agosto, e dell’allerta regionale con codice rosso tutte le attività organizzate dal Comune di Como per la festa di Sant’Abbondio, compresa la premiazione in sala Stemmi, sono rimandate a data da concordare con gli operatori che avrebbero partecipato. Rimangono confermate le visite guidate alla basilica di Sant’Abbondio e alla ex chiesa dei santi Cosma e Damiano.

