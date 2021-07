Como, festeggiamenti pazzi per l'Italia in finale: video

Grande festa a Como per la vittoria dell'Italia contro la Spagna ai rigori. La notte del 7 luglio 2021 ha riportato la città indietro nel tempo, quando per le vittorie della nazionale ai mondiali (e non solo) le strade del centro città si animavano di caroselli con orde di giovani e meno giovani in festa.

Così è stato anche questa volta dopo la vittoria degli Azzurri in semifinale. In piazza Matteotti si è formata una folla di persone festanti che hanno intonato cori di gioia. Le auto transitavano a fatica e tra strombazzamenti di clacson vari si è registrata anche qualche scena di eccessiva euforia.

Auto accerchiate e sballottate dai tifosi festanti, con qualcuno di loro che ha avuto anche la malsana idea di saltare sul cofano di una macchina. Insomma, come al solito la vittoria della Nazionale è stata presa da qualcuno anche come giustificazione per esagerare un po'. Nel complesso la notte è trascorsa senza che nessuno si sia fatto male. E ora si guarda alla finale.