Autobus da incubo a Como, la donna "schiacciata" nella porta mentre l'autista le urla dietro: il racconto

Un episodio che risale allo scorso 26 gennaio quando Claudia, una donna di 52 anni, ha preso il bus da piazza Cavour a Como per andare a Lazzago. Un racconto che lascia davvero senza parole e che riportiamo integralmente dopo aver contattato telefonicamente la signora Claudia per farci raccontare i fatti, già accuratamente spiegati nella mail inviata in redazione.

Il racconto di Claudia: incubo da Como a San Fermo

"Ho preso l'autobus 1H deviazione San Fermo in piazza Cavour alle 14.13. L'autista non ha guardato il mio abbonamento perché stava parlando con una donna che era lì davanti con lui. L'autobus era pieno ma non tanto, in piazza Vittoria si ferma ma mano mano c'erano tanti ragazzi della scuola che salivano sull'autobus. Alla fermata XX Settembre non si ferma e vediamo, perché ero con mio figlio, che le persone si arrabbiano.

L'autista continua a parlare con la stessa donna mentre guida e non fa la deviazione fino a San Fermo. Tutta la gente si lamenta e lui risponde ad alta voce, ma tutti scendono visto che non rispetta la corsa corrispondente. Io dovevo scendere alla fermata Lazzago che è la successiva e dico a mio figlio: "Vedrai che non si ferma". E così è successo. Dall'ultima porta gli grido con rabbia che avevo prenotato la fermata e volevo scendere.

A quel punto si alza dal sedile e mi urla che sono scortese, "maleducata" ecc. Non mi apre la porta, continua a urlarmi contro, volevo solo scendere da quel bus. Poi la apre e la chiude subito, lasciandomi intrappolata senza poter uscire, io con le braccia mi sforzo a uscire. Mio figlio era dietro di me che cercava anche lui di aprire la porta.

In questo momento mi ritrovo con molto dolore alle braccia, ma ci tengo a farvi sapere che presenterò relativa denuncia. Non ricordo il numero dell'autobus perché volevo solo uscire da lì, ma ricordo la faccia dell'uomo poiché non è la prima volta che lo vedo in atteggiamenti scorretti: questa volta è capitato a me.

Evidentemente ha chiuso la porta apposta, dietro di me c'era mio figlio che doveva scendere anche lui dall'autobus, bisogna chiudere la porta quando scende l'ultimo passeggero o sbaglio? Peggio ancora, c'erano persone all'interno e nessuno mi ha difeso. Se le telecamere del bus funzionano, si può vedere cosa è successo. Lo faccio sapere perché cose del genere non dovrebbero mai più succedere: tutti i passeggeri meritano rispetto. Apprezzerei se le persone che erano presenti potessero dare la loro testimonianza, perché sto per sporgere denuncia: questi abusi non possono essere consentiti. A me è successo, può succedere a chiunque, con la differenza che molte persone non dicono niente, io parlo. Spero in una soluzione a questo problema. Come dice la costituzione italiana, la legge è uguale per tutti. Grazie mille".