"Il corteo è diventato un rave party: i vetri tremavano e i ragazzi orinavano in strada"

Erano quasi mille i giovani che ieri 20 aprile a patire dalle 17 hanno sfilato per la città di Como per la street parade, regolarmente autorizzata, degli studenti. "Reclaim the Lake" era lo slogan della giornata e la manifestazione, come hanno spiegato gli organizzatori era per "riprenderci uno spazio che progressivamente, ormai da anni, ci viene sottratto in nome di gentrificazione, turistificazione e profitto".

Il corteo è partito da via Aldo Moro passando per le più importanti strade della città, con una sosta davanti al municipio. Non tutti i residenti sono stati contenti per questa manifestazione che, come ci segnalano, a tratti avrebbe preso le sembianze di un rave party.

Ci scrivono: "Buonasera, vivo a Como vicino al parcheggio dell’Ippocastano! Proprio ora è in corso un rave party! Mi fa davvero specie notare come certe cose vengano concesse e altre ben più normali come delle semplici giostre no! Una città davvero piena di contraddizioni. Ho chiamato la polizia e mi hanno detto che è una manifestazione autorizzata …trasformata in un rave party. Il livello della musica dal video sembra quasi “normale” ma vi assicuro che vibravano tutti i serramenti. Per non parlare di chi orinava per strada!".