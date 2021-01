Como, posizionato il container per le salme in attesa della cremazione

Stamattina,16 gennaio 2021, nell’area di servizio all’interno del cimitero di Camerlata è stato posizionato il container refrigerato che, una volta attrezzato (occorrerà qualche giorno), potrà ospitare fino a 30 salme in attesa della cremazione. Questa soluzione permette anche l’adeguamento alle ultime indicazioni del Ministero della Salute.

Il container, lungo oltre 12 metri per circa 2,5 metri di larghezza, è stato donato da una multinazionale che ha scelto di non essere menzionata. Il sindaco con l’amministrazione comunale esprime sentita gratitudine all’azienda e a tutti coloro che hanno reso possibile attuare questa soluzione drammaticamente preziosa nel momento che stiamo attraversando, compreso il posizionamento al cimitero di Camerlata, che è stato completato grazie alla grande collaborazione dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana - comitato di Como e Croce Rossa Italiana comitato nazionale - nucleo di Pronto intervento, della Protezione civile comunale, della Polizia locale e di tutto il settore Servizi cimiteriali del Comune