Como, il concerto di Natale sarà diffuso gratuitamente online

La musica fa bene, ora è più necessaria che mai, ma le difficili condizioni attuali obbligano a programmare soluzioni alternative al classico concerto dal vivo.

Per celebrare questo difficile Natale, l’Orchestra da camera di Como Franz Terraneo, Como Città dei Balocchi e Amici di Como, regalano alla città un concerto che sarà diffuso gratuitamente in esclusiva il 24 dicembre alle ore 22.30 sul sito di Como Città dei Balocchi online Edition (www.cittadeibalocchi.it) e sulla pagina Facebook di CiaoComo.it.

Meglio non si potrebbe attendere la mezzanotte!

Per Amici di Como e Como Città dei Balocchi è mantenere, per la sesta edizione, la tradizione del concerto di Natale che fino allo scorso anno era stato eseguito in Cattedrale con grande apprezzamento da parte del pubblico.

L’Orchestra da camera di Como Franz Terraneo ha pensato ad un programma che unisce il sacro raccoglimento ad una ricercata enfasi strumentale barocca e registrerà il concerto presso il Salone Enrico Musa dell’Associazione Carducci il giorno 23 dicembre a porte chiuse.

Dopo la “prima” della notte di Natale su Città dei Balocchi online edition e sulla pagina Facebook di CiaoComo.it, il Concerto di Natale sarà postato sulla pagina Facebook dell’orchestra @OrchestraFranzTerraneo.

La collaborazione preziosa con CiaoComo.it esaudirà il desiderio principe dell’orchestra, che le sue note possano essere diffuse negli ospedali: Ospedale S.Anna di Como, Ospedale Valduce di Como, Istituto Clinica Villa Aprica di Como, Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba, Sant’Antonio Abate di Cantù, Erba–Renaldi di Menaggio, Moriggia Pelascini di Gravedona.

Il tutto confluirà nella creazione di un cd, che sarà il secondo prodotto discografico della Franz Terraneo di questo 2020. La risposta della città ai precedenti concerti dell’orchestra è stata sempre entusiastica: questo incoraggia a perseguire la strada di una presenza costante e assidua nella cultura musicale comasca.

Il Concerto di Natale 2020 è stato reso possibile grazie al contributo dell’associazione Amici di Como, di Como Città dei Balocchi e di Proxital e ha l’onore di essere patrocinato da Comune di

Como, Associazione Carducci, Lions Club Como Plinio il Giovane, Consorzio Como Turistica, CiaoComo.it, Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como, Villa Carlotta, Museo della Seta di Como, The Art Company, tutte realtà alle quali l’orchestra è molto legata.

Per l’occasione, The Art Company presterà ad ornamento della sala Enrico Musa un’opera di Carlo Pozzoni, attualmente esposta alla mostra Black Waves al Museo della Seta.

Buon Natale! E Buon Concerto!