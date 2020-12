Como, il comune cerca sponsor per le luminarie natalizie per i quartieri della convalle

L’Amministrazione comunale ricerca sponsorizzazioni tecniche per installare le luminarie per le festività natalizie anche nei quartieri al di fuori della convalle, nel periodo dal 14 dicembre al 7 gennaio. Le sponsorizzazioni dovranno prevedere installazione, manutenzione e rimozione delle luminarie per valorizzare i seguenti assi viabilistici:



- Via Cecilio

- Via Paoli / piazza Camerlata / via Varesina / via Turati

- Zona Ponte Chiasso: via Bellinzona / via Catenazzi

- Zona Monte Olimpino: via Bellinzona (da via Bellinzona 111 a rotonda uscita A9)

- Tavernola: via Tibaldi (tratto chiesa- asilo), via per Cernobbio (tratto incrocio via Conciliazione - rotonda Comune di Cernobbio)

- Sagnino: via Segantini (zona Circoscrizione), via Pio XI (tratto dalla piazzetta all’incrocio con via Calvi), via San Giacomo (tratti dall'inizio al primo arco romanico)

- Via Canturina



La sponsorizzazione non potrà superare il valore complessivo di € 40.000 e lo spazio pubblicitario dello sponsor sarà assegnato in base alla proposta presentata. L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di sponsorizzazione dopo l’esame delle manifestazioni di interesse/proposte presentate.

Le proposte possono essere inviate via pec all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it fino alle ore 18 del 10 dicembre.