Como, resta attivo il numero per la nuova allerta maltempo

Dove e chi chiamare per segnalare danni anche agli immobili. Le allerte della Protezione Civile in Lombardia

Il cielo comincia ad oscurarsi e, come da previsioni, si attendono altre piogge e temporali. Sperando che la situazione resti stabile e non si creino nuovi disagi e danni il CoC (Centro Operativo Comunale di Como) resterà comunque attivo fino a venerdì 6 agosto dalle ore 9 alle ore 13. E' possibile richiedere informazioni generali su maltempo e situazione viabilistica, e si possono segnalare danni agli immobili nel territorio comunale chiamando il numero 345 7795225. All'indirizzo email coc.como@comune.como.it è possibile inviare la segnalazione di eventuali danni a immobili sul territorio comunale di Como per censimento e stima dei danni.

Attualmente in Lombardia c'è un'allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico che potrebbe progressivamente peggiorare da domani, 4 agosto. I fenomeni temporaleschi e le piogge più intense saranno più probabili nel corso del pomeriggio/ sera di domani, tuttavia, come riferisce la Protezione Civile, saranno possibili temporali già dal mattino (di debole o moderata intensità) sulle Prealpi e in forma isolata sulla pianura. Si evidenzia che , sui settori prealpini occidentali e sulla pianura occidentale, i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati in prevalenza da precipitazioni abbondanti e persistenti, mentre si prevedono più limitati i pericoli di grandine e raffiche di vento.

