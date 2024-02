Como, la "città senza piscine" finisce al telegiornale

Un servizo di Laura Carcano, andato in onda lo scorso 27 febbraio sul Tg regionale dedicato a Como (qui il video completo), definita senza troppi giri di parole, la "città senza piscine" dove sportivi e appassionati sono costretti a trasferte, a volte addirittura in Svizzera, per praticare nuoto o pallanuoto. Vengono descritte ad una a una le problematiche della piscina Sinigaglia, di quella di Muggiò e anche di via del Dosso. Quest'ultima serviva soprattutto per la riabilitazione dei disabili che ora come alternativa hanno la piscina di Valmorea, a 20km da Como. Nel servizio di Laura Carcano le voci di Giovanni Dato, presidente della Pallanuoto Como, Patrizia Lissi, consigliera comunale PD e Mario Bulgheroni, presidente di Como Nuoto. Nessun commento o intervento da parte del sindaco Alessandro Rapinese e dell'assessore opere pubbliche Ciabattoni che non hanno risposto all'invito della giornalista.