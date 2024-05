Como è una città perfetta per gli anziani: lo dice la nuova classifica sulla qualità della vita

Como è la provincia dove gli anziani vivono meglio e si guadagna addirittura il secondo posto nella classifica annuale condotta da Il Sole 24 Ore. Il podio è occupato da Trento.

L'indagine "Qualità della vita: bambini, giovani e anziani" è stata svolta per il quarto anno di fila e prende in considerazione tre macro fasce d'età e, in base a 12 parametri specifici per ognuna, viene stilata la classifica. Vediamo come si è piazzata Como in ognuna di queste categorie.

Como e i bambini

Per quanto riguarda la categoria bambini (0-10 anni) ci piazziamo al 16° posto con un indice di 457,2. In vetta c'è Sondrio con un indice di 526,2. Tra i 12 indicatori presi in esame e che misurano i servizi, abbiamo tra gli altri: numero dei pediatri, spazi abitativi, edifici scolastici con palestra e verde attrezzato. Lecco, dall'altra parte del lago, è al secondo posto.

I giovani in provincia

Se per i bambini rimaniamo comunque vicini ai primi 10, per i giovani (dai 18-35 anni) la provincia di Como scende inesorabilmente al 39° posto. Tra i parametri di valutazione la disoccupazione, la presenza di bar e discoteche, le aree sportive e la percentuale di residenti in questa fascia d'età. Al primo posto in Italia per i giovani spicca Gorizia. Lecco è al 31° posto.

Como è una provincia per anziani

Podio con un ottimo secondo posto per la nostra provincia per quanto riguarda la vita degli anziani. Dopo Trento, Como è il luogo in Italia dove vivono meglio. Tra i parametri considerati Posti letto nelle Rsa, la presenza di orti urbani e biblioteche, la percentuale di persone sole e il consumo di farmaci per malattie croniche (inteso come Unità minime farmacologiche pro capite vendute per ipertensione, diabete, asma-Bpco) e anche la speranza di vita. Qui tutti i dati dell'indagine del Sole 24 Ore nel dettaglio.