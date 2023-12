Como Città Creativa UNESCO, al lavoro per Lake Como Creativity Week

La IV Assemblea Plenaria della Consulta di Como Città Creativa UNESCO, che si è tenuta questa mattina presso la Pinacoteca di Como, si riveste di un significato importante quest'anno, poiché coincide con l'anniversario delle celebrazioni per la designazione di Como come Città Creativa UNESCO. Il tema cardine di questa IV Assemblea Plenaria è stato la progettazione dell’evento "Lake Como Creativity Week", la settimana della creatività prevista dall'11 al 17 marzo 2024 a Como.

Con la IV Plenaria sono stati attivati ufficialmente i tavoli di lavoro, infatti ogni realtà partner di Como Città Creativa UNESCO animerà il palinsesto della settimana attraverso iniziative speciali, concerti, mostre e laboratori didattici. Il format della "Lake Como Creativity Week" é stato ufficialmente depositato presso il Ministero del Turismo.

La sessione di apertura è stata caratterizzata dagli interventi istituzionali, tra cui il Sindaco di Como, Alessandro Rapinese, il Coordinatore Nazionale delle Città Creative UNESCO Italia, Enrico Colombo, l'Assessore Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, il Consigliere regionale Sergio Gaddi, il Consigliere della Camera di Commercio di Como-Lecco, Giuseppe Rasella, il consigliere della Provincia di Como, Valerio Perroni, e il presidente di Fondazione Alessandro Volta, Luca Levrini.

Grazie alla partecipazione e collaborazione di tutti i partner della Governance territoriale la IV Assemblea si è rivelata un momento cruciale per la programmazione della "Lake Como Creativity Week", il nuovo format che contribuirà a rafforzare ulteriormente il prestigio e l'unicità di questo straordinario distretto creativo.

La Governance territoriale o Consulta di Como Città Creativa UNESCO é costituita dagli enti territoriali Comune di Como, Camera di Commercio di Como-Lecco e Provincia di Como, Fondazione Alessandro Volta, Accademia Galli - IED Como, Amici di Como ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili, Associazione Ex Allievi del Setificio, Associazione Giovani per l’UNESCO, Associazione Italiana Disegnatori Tessili & COMOCREA, Centro Cometa, Centro Tessile Serico Sostenibile, Club per l’UNESCO di Como, CNA Lario e Brianza ComoNext, Compagnia delle Opere Como Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti Como, Confindustria, Conservatorio di Como, Cooperativa “Tikvà”, Lions Club Como Host, Fondazione Antonio Ratti, Fondazione Politecnico di Milano, Fondazione Setificio, Associazione Hanami ITKI Foundation, Kibaré Onlus, Lariofiere, LarioIn, Museo della Seta Como, Ordine degli Architetti di Como, Rotary Club Baradello, Scuola I.S.I.S Setificio “Paolo Carcano”, Teatro Sociale di Como, Ufficio Italiano Seta, Università degli Studi dell’Insubria.