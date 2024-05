A Como chiude l'Officina della Musica

L'annuncio poche ore fa sulla pagina Facebook. Sono proprio Cecilia Casella e Augusto Turba a comunicare che questo sarà l'ultimo mese per l'Officina della Musica di via Giorgio Giulini. Il motivo non è il poco lavoro ma, al contrario, la crescita veloce dell'associazione e i ritmi di lavoro serrati, ma soprattutto il non aver trovato qualcuno che volesse portare avanti questa realtà comasca. Cecilia infatti insegna anche alle elementari e ha una scuola di musica. L'ultima serata si terrà il 16 giugno.

"Carissimi associati

Con dispiacere annunciamo l’ultimo mese di apertura dell’Officina della musica. La nostra associazione è molto cresciuta in questi anni e quindi i nostri ritmi di lavoro e le nostre forze non sono più sufficienti a tenere aperta in modo attivo questa realtà. Purtroppo non abbiamo trovato nessuno che abbia la nostra stessa determinazione nel continuare in questa avventura .

Ringraziamo tutti coloro che nel corso degli anni ci sono stati amici e che hanno collaborato con noi a vario titolo per sviluppare e far crescere quello che è stato un bellissimo viaggio nella musica e nell’arte in generale. La nostra programmazione si concluderà domenica 16 giugno con una serata in cui speriamo di vedervi numerosi per potervi salutare. Salpiamo per un nuovo periodo di vita convinti di aver fatto nascere una realtà che a Como sia stata unica nel suo genere facendo sempre del nostro meglio. Un caro abbraccio da Cecilia e Augusto"