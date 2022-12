Como viale Lecco, dopo 17 anni chiude il Cafè Mirage: le parole commosse di Lele

Diciassette anni di onorato servizio per il Cafè Mirage di viale Lecco 85. Chissà quante persone saranno passate anche solo a bere un caffè e avranno incontrato Emanuele, il titolare conosciuto da tutti come Lele. Una strada di grande passaggio, un locale frequentato da tanti comaschi e turisti. La decisione di chiudere non è stata facile per Lele. Ci racconta telefonicamente che già da prima del covid aveva messo a reddito come casa -vacanze un appartamento sul lago ma dopo la pandemia per la ristorazione è cambiato tutto: "Il mio pensiero è che la ristorazione dopo il covid è come un treno che sta deragliando. Io non ci investirei più. Dopo 17 anni vuoi il periodo storico, vuoi discorsi e problematiche legate alla burocrazia, ho fatto la mia scelta. Non vendo, ma cesso l'attività. I muri sono miei, cambierò la destinazione d'uso e l'affitterò come negozio. È un modo per investire e reinventare questo spazio".

Per questo c'è un grande dispiacere ma anche una immensa gioia che sono racchiuse e spiegate benissimo nelle commoventi parole di Lele che ha scritto questo post in omaggio e in onore del suo bar e di quei 17 anni di lavoro:

"È con grande dispiacere ma anche con immensa gioia che annuncio ufficialmente la chiusura definitiva del mio e vostro amato Cafè Mirage. Grande dispiacere perché 17 anni di vissuto e duro lavoro ricompensato non si dimenticano. Inevitabile la nostalgia che invaderà i miei giorni a venire. Grandi soddisfazioni e tante belle persone conosciute rimarranno nei ricordi graditi dentro di me, che non mancherò di coccolarmi nei momenti di meditazione. L'immensa gioia sarà il collante che mi guiderà nella mia nuova avventura lavorativa legata alla gestione turistica, dove la passione ha trovato nuova sede.

In realtà non morirai caro mio vecchio Cafè Mirage. Io ti cambierò veste, ti rinnoverò completamente, ti ristrutturerò e dentro l'anima delle tue mura, accoglieremo assieme una nuova attività, della quale sarò fiero di poter riconoscere il frutto del mio lavoro ogni volta che passerò lungo viale Lecco e ti lancerò un'occhiata. Perché sarai comunque sempre mio, qualunque sia il nuovo abito che indosserai.

Selezionerò accuratamente con chi poter firmare un contratto di affitto per te.

Farò in modo che ti trattino bene.Promesso...

Grazie di tutto.

Lele".