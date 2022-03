Como, la chiesa dove i fedeli russi, ucraini e moldavi si ritrovano in pace

C'è un luogo in città dove non ci sono bandiere, dove gli uomini e le donne venute a Como dalla Russia, dall'Ucraina e dalla Moldavia si ritrovano ogni domenica a pregare. Il luogo di culto si trova all'interno dell'ex Ospedale psichiatrico di Como, chiesa da tempo dedicata a San Pietro e San Paolo. Un ambiente, quello del San Martino, tanto caro a Gin Angri, fotografo che ha dedicato molti dei suoi scatti ai temi sociali. In questa occasione ha voluto ricordare il tragico momento di guerra che stiamo vivendo con uno dei suoi meravigliosi scatti: una giovane fedele ritratta all'interno della chiesa ortodossa. Un messaggio di pace di cui abbiamo tanto bisogno. Tutti.

Breve storia della Chiesa

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una numerosa crescita dei moldavi, ucraini e russi in Italia, è la città di Como non è stata un’eccezione. Vivendo e mantenendo la tradizione ortodossa di origine, moldavi, ucraini e russi hanno sentito la necessità di avere un luogo di culto spirituale per pregare e mantenere le tradizioni dei loro antenati. Nello stesso tempo l’Associazione “Moldova Doina” si è impegnata insieme con i altri parrocchiani: Parascovia Rusu, Ecaterina Glinciuc, Anna Trifan, Nadejda Nicolenco, Maria Leva, Pavel Manole e Anna Munteanu fanno parte del consiglio parrocchiale. Insieme con il responsabile epitropo Dimitri Carpineanu hanno fatto un appello alla Eparchia di Hersones affinché fosse assegnato un prete per la chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Como.

Alla richiesta delle comunità, il Vescovo di Hersones ha ordinato nel 2012 il Diacono Alexei Carpineanu, poi nominato parroco della Chiesa Cristiana Ortodossa di Patriarcato di Mosca in nome dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Como. Con molto impegno Padre Alexei, con l'appoggio del Vescovo di Como, Diego Coletti, ottiene il locale della chiesa dell'ex San Martino per le comunità cristiane ortodosse e per i fedeli stabiliti e residenti a Como. Dal 1° marzo 2014 è stato firmato un contratto con il diritto di celebrare messa nella nuova chiesa. Dopo questo passo cosi importante, le comunità cristiane ortodosse e i fedeli hanno iniziato a pregare, insieme al loro parroco, per la pace nel mondo.