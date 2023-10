Campionati italiani di cheesecake: tra i 6 finalisti lo chef Yuri da Como

Il prossimo 16 ottobre si terrà la finale dei Campionati italiani Cheesecake oraganizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC) – la più grande associazione di cuochi professionisti d’Italia che conta 16.000 associati, suddivisi in 97 delegazioni provinciali, 20 unioni regionali e 14 delegazioni estere. In finale sono arrivati 6 preparatissimi chef tra cui Yuri da Como, dove lavora al Ristorante latteria San Fedele. È l'unico rappresentate della nostra città che è riuscito ad arrivare nei top 6.

"Non posso ancora svelarvi la ricetta della cheesecake che porterò in finale, è segretissima. È comunque una mia interpretazione legata alla cheesecake in monoporzione". Sperando nella vittoria, per il momento non possiamo che augurargli buona fortuna per questa meritatissima finale!