Como cerca l'albero di Natale da mettere in piazza Duomo

Il Natale a Como prende forma. Dopo l'addio alla Città dei Balocchi, le decisioni circa le casette di legno e i primi due incarichi assegnati è stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Como l’avviso per la ricerca sul mercato di proposte di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione di un albero di Natale in piazza Duomo, nel periodo dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023.

Oggetto della sponsorizzazione è la realizzazione, senza alcun costo per l’Amministrazione, di un albero di Natale, naturale e/o artistico, addobbato con luci e decori vari, di altezza compresa fra 12 e 15 metri, che contribuisca a creare una scenografia e coreografia natalizia elegante e di pregio.

La proposta deve contenere gli elementi e rispettare le prescrizioni tecniche previste nella scheda tecnica allegata all’Avviso.

Sono ammessi a presentare proposte i soggetti pubblici o privati iscritti alla Camera di Commercio o soggetti privati in qualità di procuratori speciali.

La proposta di sponsorizzazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 03/11/2022 via PEC all’indirizzo: comune.como@comune.pec.como.it (a pena di esclusione) e deve contenere in un’unica cartella zip gli allegati previsti dall’Avviso, sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante o da persona delegata.

La proposta va indirizzata a “Comune di Como, Settore Turismo e Cultura” con oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DUOMO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE”.

Le caratteristiche dell'albero di Natale

Tutte le caratteristiche richieste per la sponsorizzazione dell'albero di Natale sono riportate sul sito del Comune di Como negli allegati dove è presente anche la planimetria. Ecco solo alcuni dei parametri richiesti.

Tipologia di albero: abete naturale e/o artistico (es. alberi stilizzati, spirali o coni luminosi, ecc...); aspetto: l’allestimento dell’Albero di Natale dovra? garantire, nel suo complesso, sia si tratti di pianta, sia di installazione artistica, un effetto scenografico ed estetico elegante, adeguato al contesto monumentale di pregio della location.

Altezza e diametro dell'albero: altezza non inferiore a 12 metri e non superiore a 15 metri, escluso il basamento. Diametro minimo non inferiore ai 6 metri. L'altezza e la larghezza dovranno essere comprovati a cura dello Sponsor da soggetto terzo. Dovra? in ogni caso essere verificata la compatibilita? dell’ingombro nella piazza anche in rapporto alle emergenze monumentali; addobbo/ornamenti: elementi legati alla tradizione decorativa degli alberi di Natale (sfere, stelle, cristalli, ecc...). Sono ammesse anche combinazioni di decorazioni diverse tra loro per forma, dimensione e colore. Si prediligeranno i materiali biodegradabili.

Luci: di tipo led. L’illuminazione potra? essere statica (mono o multicolore) o con effetti dinamici poco invasivi (es. effetto cascata lento, intermittenza e/o alternanza graduale). La luminosita? dovra? essere percepibile anche di giorno. L'orario minimo di accensione delle luci per tutto il periodo dell'evento e? di 8 ore e 30 minuti, dalle ore 16:30 alle ore 01:00 del giorno successivo, ad eccezione dei giorni 24, 25, 26, 31 dicembre e 1 e 6 gennaio, in cui l'accensione dovra? essere garantita per 24h;

Basamento: inteso come il plinto di sostegno, dovra? avere dimensioni adeguate all'altezza dell'albero e, in ogni caso, tali da garantire sicurezza e stabilita?;

Caratteristiche area sottostante l’Albero di Natale: dovra? essere interdetto il passaggio pedonale entro il perimetro di larghezza massima dell'albero e ove insistono gli elementi di zavorra e ancoraggio, con strutture idonee tali da impedire lo scavalco da parte di persone o animali. Le caratteristiche estetiche della perimetrazione dovranno essere tali da associare la migliore integrazione con il contesto monumentale e l’aspetto dell’albero nella scelta dei colori e delle finiture dei materiali (es. steccati, schermature, cordoni, ecc...).

