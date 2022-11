Como centro, chiusa via Fontana: le modifiche alle corse dei bu

Dopo l'intervento effettuato questa mattina (12 novembre 2022) a causa del distacco di calcinacci da un edificio, i vigili del fuoco hanno intimato la chiusura di via Fontana a Como fino a lunedì 14 novembre. Ne consegue che il servizio degli autobus di Asf Autolinee ha dovuto subire alcune modifiche (fino alla riapertura sarà soppressa la fermata di piazza Cavour). Ecco qui di seguito le corse e le linee che subiranno variazioni.

- Linee 1, 6 ,11 e C70 transitano in viale Lecco, Piazza Matteotti, Lungolago (ritorno: Lungolago, Piazza Matteotti, Teatro Sociale);

- Linee C50 -eC52 transitano in viale Lecco, Piazza Matteotti (ritorno regolare);

- Linee C28, C43, C60 terminano in Piazza Matteotti