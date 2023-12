Como, cartello stradale nascosto dalla siepe. La segnalazione: "Ho rischiato un incidente"

Un incrocio tra stradel che rischia di costare caro a qualcuno, se non si corre subito ai ripari. La segnalazione arriva da un lettore di QuiComo che, foto alla mano, ha raccontato cosa gli è successo, o meglio, cosa gli stava per succedere qualche giorno tra via Amoretti e via Maderno a Como (zona Monte Olimpino): "Questa mattina ho evitato per puro caso che mi venissero contro con un furgoncino. E' accaduto vicno al cimitero di Monteolimpino, in via Amoretti angolo via Maderno. Il cartello di dare la precedenza guardate dove si trova. Pazzesco". In effetti il cartello stradale è completamente nascosto, quasi fosse stato fagocitato, da una siepe.