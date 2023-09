I giovani scendono in campo per salvare la Bocciofila: giochi, concerto e corteo

Caterina, Lorenzo, Silvia, Gregorio, Julian, Paolo, Cosetta e Roberto. Sono i giovani che firmano il comunicato per promuovere l'evento a supporto della Bocciofila di Como. Il 30 settembrem insieme al Teatro Popolare hanno organizzato un evento di solidarietà contro lo sfratto. Scrivono: "A Como, il diritto agli spazi è sempre più negato. La Bocciofila comasca ha recentemente ricevuto un intento di sfratto da parte della giunta Rapinese. Molte persone hanno espresso solidarietà all’associazione e anche noi non faremo mancare il nostro supporto contro l’intento di sfratto". L'invito è di presentarsi tutti alla Bocciofila il 30 settembre: dalle 15.00 alle 18.15 attività di socialità e di divertimento (bocce, carte, scacchi, saltainmente, ecc), dalle 18 alle 20 il concerto degli Hugodada. Termina la giornata con il corteo fino al Tempio Voltiano per ballare con i Sixsixeight.