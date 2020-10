Como, blackout in centro, ma sono lavori programmati da Enel: ecco le strade interessate

Alle 8.40 circa di stamattina, 26 ottobre a Como è saltata la corrente nel centro storico. Un vero e proprio blackout, in realtà è tutto programmato da Enel per effettuare lavori sui loro impianti. Alle 10.30 la luce dovrebbe tornare in tutte le vie interessate (principalmente via Collegio e via Luini).

