Como, i bidoni della spazzatura in mezzo a piazza Volta: "Una provocazione, verranno rimossi"

Non sono certo passati inosservati i bidoni della spazzatura in mezzo a piazza Volta a Como. Dopo essere stati posizionati sono cominciate le varie critiche ma l’assessore all’Ecologia Marco Galli non ha perso tempo è ha subito chiarito che si trattava di una provocazione e che gli stessi erano destinati alla zona del pontile di Marina 2, ai giardini a lago e che già oggi verranno spostati. Prima però il gesto provocatorio e il passaggio in piazza Volta, per far comprendere che per questioni di gusto e di buon senso i bidoni di quel tipo non possono essere posizionati in alcune aree del centro, e che la colpa non è sempre delle amministrazioni ma che bisonga trovare soluzioni altrenative per eliminare il problema dei rifiuti in piazza Volta e in altre zone della città, in base anche agli orari delle attività (per non disturbare il turismo o il normale andamento della giornata) e senza deturpare il paesaggio.