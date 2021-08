L'alluvione ha distrutto la loro casa: Beatrice e Carlotta, due sorelle di Como, aiutano i genitori con la musica

I danni di questa feroce ondata di maltempo sono tanti e coinvolgono trasversalmente il territorio: la viabilità, i commercianti ma anche i semplici citttadini, i piu' sfortunati che hanno visto le loro case allagate e danneggiate. Questo è quello che è accaduto a Beatrice e Carlotta, due talentuose e bravissime sorelle musiciste, una pianista e una violoncellista, che, per aiutare i loro genitori, hanno suonato e creato questo video che racconta, Sulle note de Il Cigno" di Camille Saint-Saens la sconcertante alluvione del 25 luglio che hanno ferito il lago e anche la loro casa.

Ci spiega Betarice:

"Proprio dal profilo di Paola Ambroni su Instagram in realtà mi è venuta l'idea, perché stavo seguendo gli hastag #comolake in questi giorni per vedere i danni alla mia città, e mi è capitato il video di questo cigno che faticava a muoversi tra i detriti del lago. Mi ha davvero commosso e mi ha fatto subito pensare al Cigno di Saint Saens per violoncello, e quindi mi è venuta quest'idea..»

«Qualche giorno fa l'alluvione ha colpito anche casa nostra, che viene mostrata nei video e nelle immagini. Ho notato che di Como città e nello specifico dei danni della nostra abitazione e del complesso condominiale non se n'è mai parlato né sui giornali né sui social.

Io e le mie sorelle abbiamo fatto partire una campagna di donazione (il link è in descrizione al video YouTube, ma si trova anche sui nostri profili Facebook) per aiutare e supportare i nostri genitori che si stanno occupando dei costi e dei danni.».