Como, il comune pubblica il bando per gli eventi di Natale

E’ stato pubblicato all’albo pretorio (sezione Avvisi) il bando per la concessione di contributi straordinari in ambito culturale nel periodo di Natale. Il Comune di Como – Settore Cultura, Musei e Biblioteca, anche attraverso questa modalità intende incentivare e valorizzare l’offerta culturale cittadina nel periodo natalizio per arrivare a coordinare un calendario di attività che coinvolgano nell'atmosfera del Natale turisti e cittadini, in centro e nei quartieri, nonostante l'emergenza sanitaria e con la consapevolezza che è impossibile definire oggi come evolverà la situazione.



Con la concessione di contributi in questo periodo eccezionale si cercherà di sostenere un’offerta culturale accessibile e di qualità per iniziative programmate nel periodo che va dall’1 dicembre al 10 gennaio 2021, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria.

Il contributo straordinario a enti, associazioni e operatori culturali, in qualsiasi forma costituiti, potrà essere riconosciuto nella misura massima del 50% del costo del progetto, tenuto conto delle entrate.



Le richieste di contributo, compilate secondo le indicazioni dell’avviso pubblicato e con la necessaria documentazione allegata, dovranno pervenire al protocollo generale esclusivamente via pec (comune.como@comune.pec.como. it) entro le ore 12 del 26 ottobre.

Ecco il pdf con il bando completo:

