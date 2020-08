Como, in autunno si mette a lustro e ripulisce la città: in programma pulizie extra dentro e fuori le mura

L'amministrazione comunale di Como in accordo con Aprica Spa, ha messo nel calendario alcuni interventi integrativi di pulizia della città. Saranno effettuati in autunno, e per l'esattezza dal 5 settembre al 24 ottobre. L’obiettivo è quello di aumentare ulteriormente gli standard qualitativi dei servizi offerti, in particolar modo fuori dalla città murata.

Sono state programmate alcune operazioni di pulizia mirate in giorni prestabiliti, limitatamente alla fascia oraria 6.30/11.30, che riguarderanno lo spazzamento meccanizzato a bordo strade con soffiatore o mediante spazzatrice, la rimozione manuale di rifiuti abbandonati, il lavaggio meccanizzato dei marciapiedi, il recupero voluminosi e ingombranti abbandonati.

Il 5 settembre sarà la volta della zona di Albate, Muggiò e Trecallo. Il 12 settembre toccherà alla circoscrizione 2 ( zona Lora, da via Oltrecolle alla statale per Lecco).

Il 19 settembre zona Camerlata, via Varesina, via Risorgimento e via D'Annunzio. Ma le pulizie autunnali continueranno in quasi tutta la città anche in ottobre e toccheranno Camnago, Como Borghi, San Martino, il centro città, Ponte Chiasso Tavernola, Civiglio e Garzola.

Una bella ripulita, insomma che, stando anche ai cittadini che scrivono sui social, ci voleva proprio!