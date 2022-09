Como, autobus pieni e disagi, la replica di Asf: "Consultate gli orari ufficiali"

Specialmente dopo la ripresa delle scuole a Como aleggia il malcontento per il servizio autobus. Tante le segnalazioni ricevute in redazione e alcune le avevamo pubblicate in questo articolo.

In particolare ricordiamo la lamentela di una nostra lettrice che si riferiva alla corsa del C70: "...mia figlia prende il c70 a Lucino, all'altezza dell'edicola, alle ore 7.10 e stamattina è arrivata alla fermata alle h. 6:50 per poter prendere in anticipo il pullman. Il bus delle 6.53 è passato in anticipo, quando, in teoria, l'autista dovrebbe sostare fino all'orario previsto della partenza. I successivi pullman e precisamente quello delle 7.10 e 7.17 erano già troppo pieno per poter fare salire altri passeggeri. Infine, il pullman delle 7.29 l'ha caricata ma, ovviamente, è arrivato tardi a Como centro causa traffico e ho dovuto giustificare il ritardo a scuola. Stesso discorso per i pullman del ritorno"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la replica di Asf Autolinee in merito a questa e altre segnalazioni che erano pervenute al nostro giornale.

"Asf Autolinee intende puntualizzare alcune segnalazioni che meritano un approfondimento, oltre che una replica. Prima di tutto, la corsa del C70 passa alle 6.45 non in anticipo - come segnalato dalla lettrice - ma esattamente all'orario programmato: la corsa delle 6.53 del C70 a Lucino esiste infatti solo nei giorni feriali non scolastici (per esempio, durante le festività natalizie), come riportato sull'orario ufficiale in legenda con sigla n°2.

Il lungo elenco di corse riportato nell'articolo, non ne comprende alcune che la ragazza potrebbe utilizzare. Oltre a quelle indicate, c'è anche una corsa alle 7.19. Inoltre, può usufruire della C71, con una corsa alle 7.01. In più, grazie a una convenzione decennale con Fnma, gli utenti con abbonamento mensile o annuale possono usufruire anche dei bus della linea C77, che transita da Lucino alle 7.13, 7.22 e 7.28. Asf raccomanda quindi, come sempre, di consultare attentamente l'orario ufficiale sul sito www.asfautolinee.it, invitando gli studenti a una migliore distribuzione sui mezzi, sia all'andata sia al ritorno.

Per quanto riguarda i problemi segnalati a Fino Mornasco, confermiamo le sei corse del mattino in quella fascia oraria una sola segnalazione di disagi. Anche sulla linea in questione, continuano monitoraggio e rilevazioni statistiche da parte dell'azienda, per garantire un servizio il più possibile vicino alle esigenze dell'utenza."