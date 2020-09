Patentino per i padroni di cani, grande successo: tutto esaurito per i corsi di Ats Insubria

Grande successo per il “Patentino” 2020, sessione autunnale dei corsi sulle tematiche relative al rapporto con i cani. Al completo i corsi organizzati dal Dipartimento Veterinario.

È stato infatti raggiunto il tutto esaurito per i corsi, promossi dal Dipartimento Veterinario di ATS Insubria, per conseguire il Patentino. Si tratta dei percorsi gratuiti organizzati per chi possiede un cane ma obbligatori per i proprietari di cani oggetto di ordinanza di pericolosità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al Dipartimento Veterinario sono già al lavoro per definire ulteriori moduli del corso e appena possibile ATS Insubria fornirà le nuove date in programma.