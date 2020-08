Asfaltature, ecco tutti gli interventi previsti a Como

Da lunedì 24 agosto fino a venerdì 28 agosto, dalle ore 8 alle ore 18 sarà sospesa la circolazione veicolare in via Cardina nel tratto dall’intersezione con via Castel Carnasino fino a via Conconi, eccetto per veicoli dei residenti, delle forze dell’ordine e di soccorso sanitario e tecnico urgente che potranno passare secondo le esigenze e l’avanzamento del cantiere. Durante i lavori, lungo il tratto interessato e in base all’avanzamento del cantiere, sarà vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli, al fine di effettuare il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Negli stessi giorni ma in orario serale/notturno sarà asfaltata la carreggiata in direzione del lago di viale Innocenzo nel tratto da via Lucini a via Gallio. In questo caso anche durante i lavori verrà assicurato il transito su una corsia.