Asfaltature a Como, cambiano i giorni degli interventi causa maltempo

L’asfaltatura di viale Innocenzo, prevista questa settimana sulla carreggiata in direzione del lago, a causa delle condizioni meteo previste nei prossimi giorni sarà effettuata a partire da mercoledì prossimo, 2 settembre, sempre in orario serale/notturno e assicurando il transito su una corsia.

Per consentire il proseguimento dei lavori di asfaltatura in via Cardina inoltre a partire da domani fino al termine dell’intervento, previsto giovedì, negli orari di attività del cantiere (dalle 8 alle 18) non sarà possibile il passaggio delle auto dei residenti. La decisione è stata necessaria a causa dei transiti troppo frequenti che su una strada così stretta comportano continue interruzioni delle lavorazioni e di conseguenza un aumento significativo dei tempi previsti. «Ci scusiamo per il disagio temporaneo per i prossimi due giorni - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierangelo Gervasoni - ma dobbiamo permettere alla ditta di lavorare in modo possa terminare in tempi rapidi».